3CX
A high performance, no maintenance, unified communications solution that offers your business a competitive edge
Full Unified Communication Capability For All Users
Full PBX Capabilities
Collaboration Mobility
Softphone/Web Client (iOS, Android, Chrome Browser Ext)
Instant Messaging
Video Calling
Audio and Web conferencing
Fax and voicemail to text
Click to call from browser (WebRTC)
Auto attendant / Digital receptionist
Ring Extension & Mobile Simultaneously
Directory (Company & Private Phonebook)
Line Hunting
Call Queues
Call Recording
Call Centre Features
Reporting
Real Time monitoring data
Supervisor overrides
SLA Alerting
Switchboards
Callbacks
Call Recording
Call transcription
Barge In / Listen / Whisper
Hunting / Groups / Queues
Activity
Talk Time
Distribution
User and Call Statistics
Customizable
Learn More
To find out more about how Uniserve can benefit your business, please call us at 1-800-688-1946 or email us at business@uniserve.com.