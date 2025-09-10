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3CX

A high performance, no maintenance, unified communications solution that offers your business a competitive edge

Full Unified Communication Capability For All Users

Full PBX Capabilities

Collaboration Mobility

Softphone/Web Client (iOS, Android, Chrome Browser Ext)

Instant Messaging

Video Calling

Audio and Web conferencing

Fax and voicemail to text

Click to call from browser (WebRTC)

Auto attendant / Digital receptionist

Ring Extension & Mobile Simultaneously

Directory (Company & Private Phonebook)

Line Hunting

Call Queues

Call Recording

Call Centre Features

Reporting

Real Time monitoring data

Supervisor overrides

SLA Alerting

Switchboards

Callbacks

Call Recording

Call transcription

Barge In / Listen / Whisper

Hunting / Groups / Queues

Activity

Talk Time

Distribution

User and Call Statistics

Customizable

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To find out more about how Uniserve can benefit your business, please call us at 1-800-688-1946 or email us at business@uniserve.com.

Get Uniserve on your side

We keep your systems solid so nothing stands in your way. We're here to support your business every step of the way.

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