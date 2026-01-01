Backup & Disaster Recovery
Managed backup, recovery, replication, and operational recovery services protecting business data and accelerating system restoration.Explore Backup & Disaster Recovery
Business interruptions are unpredictable. Your infrastructure shouldn't be. Uniserve designs and operates resilient business continuity infrastructure that helps organizations continue operating during outages, cyber incidents, hardware failures, and unexpected disruptions. Through redundant environments, failover infrastructure, Canadian data centres, and continuity planning, we help businesses remain operational when it matters most.
Business continuity isn't simply about recovering data. It's about maintaining operations.
Whether responding to a cyberattack, infrastructure failure, natural disaster, or unexpected outage, organizations need resilient infrastructure capable of supporting business operations while recovery activities take place.
At Uniserve, Business Continuity Infrastructure combines high-availability architecture, redundant systems, failover environments, warm-site hosting, recovery orchestration, and Canadian infrastructure into one integrated resilience platform. The result is greater operational confidence, reduced business interruption, and a technology environment designed to support continuous operations—not simply recovery.
Business continuity infrastructure complements—but does not replace—managed backup and disaster recovery services. While Backup & Disaster Recovery focuses on restoring systems and data, Business Continuity Infrastructure provides the resilient environments, redundant systems, and operational platforms that enable your organization to continue operating while recovery activities take place.
Together, they create a comprehensive resilience strategy that protects both your technology and your business operations.
Resilient recovery environments supporting rapid restoration of critical systems, applications, and infrastructure.
Pre-configured recovery environments enabling organizations to resume operations quickly following significant disruptions.
Redundant power, connectivity, storage, compute, and hosting environments reducing single points of failure.
Automated and planned failover capabilities designed to maintain service availability and minimize operational downtime.
Coordinated recovery workflows that streamline infrastructure restoration while reducing business disruption.
Regular testing, simulation exercises, and validation processes confirming recovery plans perform as expected.
Strategic planning that aligns technology resilience with business priorities, operational risks, compliance requirements, and executive continuity objectives.
Business continuity begins long before disruption occurs.
Resilient Canadian-owned infrastructure supporting operational continuity, sovereignty, and compliance.
Infrastructure designed to reduce downtime through redundancy, resilience, and continuous operational support.
Business continuity infrastructure operating alongside Data Centre Services, Cloud Infrastructure, Storage & Compute, and Managed IT Services.
Validated recovery environments, testing, and operational readiness that reduce uncertainty during business interruptions.
Infrastructure ownership, operational support, and continuity planning delivered through one experienced technology partner.
Infrastructure is continuously reviewed, expanded, and modernized to support changing business requirements.
Understand your critical business operations, infrastructure dependencies, operational risks, compliance requirements, and continuity objectives.
Develop resilient infrastructure architectures including redundancy, failover environments, warm-site hosting, and business continuity strategies tailored to your organization.
Implement recovery environments, validate continuity plans, establish recovery orchestration, and conduct testing to confirm operational readiness.
Continuously monitor infrastructure, maintain resilient environments, and support ongoing business continuity through proactive operational management.
Regularly review continuity plans, recovery testing results, infrastructure performance, and evolving business requirements to strengthen long-term resilience.
What’s new, what’s next, and what actually matters for your business. Stay in the loop with the Resource Hub.
Managed backup, recovery, replication, and operational recovery services protecting business data and accelerating system restoration.Explore Backup & Disaster Recovery
Canadian-owned facilities providing resilient infrastructure, colocation, managed hosting, and operational support.Explore Data Centre Services
Public, private, and hybrid cloud environments supporting resilient operations, workload mobility, and business continuity planning.Explore Cloud Infrastructure
Business continuity isn't something organizations think about during a disruption—it begins long before one occurs.
Whether you're strengthening continuity planning, implementing resilient infrastructure, preparing recovery environments, or modernizing business operations, Uniserve provides the expertise and Canadian infrastructure needed to keep your business operating with confidence.
Schedule a Business Resilience Assessment and discover how resilient infrastructure can reduce operational risk, improve continuity, and help your organization remain prepared for whatever comes next.